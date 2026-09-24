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Опубликовано 24 сентября, 02:38

ЕС за два года передал Украине €8 млрд от активов ЦБ РФ, заявили в МИД России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Евросоюз с 2024 года передал Украине около €8 млрд доходов от замороженных российских активов. Более €3,5 млрд из этой суммы направили непосредственно на закупку вооружений. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

По словам дипломата, речь идёт о прибыли от реинвестирования средств российского Центробанка. Эти активы заблокировали в бельгийском депозитарии Euroclear, а ЕС использует получаемый доход для поддержки Украины.

«За это время суммарный объём переданных Украине доходов достиг €8 млрд, из которых более €3,5 млрд — непосредственно для закупок вооружения», приводит слова дипломата РИА «Новости».

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Ранее стало известно, что страны ЕС во главе с Германией усилили давление на Бельгию. Они добиваются согласия Брюсселя на использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Бельгии предлагают выбрать между новой схемой использования российских средств и финансированием Украины напрямую из общего бюджета Евросоюза.

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Лия Мурадьян
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