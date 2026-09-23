Лидер шведских социал-демократов призвала ЕС забрать российские активы

Лидер Социал-демократической партии Швеции Магдалена Андерссон призвала Евросоюз использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Об этом она заявила в интервью Politico.

«Заберите их, используйте», — сказала Андерссон, отвечая на вопрос о судьбе российских средств.

Андерссон назвала использование российских активов более предпочтительным для Швеции вариантом, чем дополнительное увеличение многолетнего бюджета Евросоюза. Заявление прозвучало вскоре после парламентских выборов в Швеции. Центр-левый блок, возглавляемый социал-демократами Андерссон, получил 176 из 349 мест в риксдаге, тогда как правый блок — 173. Сейчас Андерссон ведёт переговоры о формировании нового правительства.

В Евросоюзе иммобилизовано около €210 млрд активов российского Центробанка. Примерно €185 млрд находятся в бельгийском Euroclear. Бельгия выступает против конфискации основной суммы, указывая на возможные судебные и финансовые риски. Москва неоднократно называла возможное изъятие российских активов незаконным и предупреждала, что в случае их конфискации последуют ответные меры.

Ранее Life.ru рассказывал, что более 120 депутатов Европарламента потребовали вернуться к обсуждению использования российских активов для Украины. Главным противником подобных схем остаётся Бельгия, где хранится большая часть заблокированных в ЕС российских резервов.