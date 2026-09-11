Деньги Киеву или урезать расходы ЕС: Бельгию снова давят из-за российских активов

Ряд стран Евросоюза во главе с Германией усиливают давление на Бельгию, добиваясь её согласия на использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Как пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников, Брюсселю фактически предлагают выбирать между новой схемой с российскими средствами и финансированием Киева непосредственно из общего бюджета ЕС.

По данным издания, сторонники инициативы предлагают предоставить Украине новый кредит, обеспеченный замороженными российскими активами. Такой механизм мог бы заменить по меньшей мере часть из €100 млрд, которые Еврокомиссия предлагает предусмотреть для Киева в многолетнем бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы.

Один из собеседников Politico пояснил логику давления так: если страны ЕС откажутся использовать российские средства, деньги на Украину придётся искать в общем бюджете. Это может означать меньше финансирования для других направлений — в том числе региональных программ и сельского хозяйства.

Главным противником подобной схемы остаётся Бельгия. Именно в брюссельском депозитарии Euroclear хранится основная часть замороженных в ЕС российских суверенных активов. Сейчас в Евросоюзе заблокировано около €210 млрд средств российского Центробанка, из них примерно €185 млрд находятся в Euroclear.

Бельгийские власти опасаются, что в случае использования основной суммы активов именно страна и Euroclear могут столкнуться с крупнейшими финансовыми и судебными претензиями со стороны России. Глава МИД Бельгии Максим Прево ещё 2 сентября подчёркивал, что позиция королевства не изменилась, поскольку связанные с такой схемой юридические риски никуда не исчезли.

Тем временем давление на Брюссель расширяется. Более 120 депутатов Европарламента из разных политических групп подписали обращение с требованием вернуться к вопросу использования российских средств. Среди обсуждаемых вариантов — передача активов из бельгийской юрисдикции в специальную структуру ЕС, которая могла бы взять на себя связанные с ними юридические обязательства.

На этой неделе поддержку использованию российских активов высказала и Португалия, хотя её власти признали обоснованность опасений Бельгии и необходимость распределить возможные финансовые риски между всеми участниками Евросоюза.

Москва неоднократно заявляла, что считает замораживание и возможное изъятие своих активов незаконными, и предупреждала о судебных и ответных мерах.