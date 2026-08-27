Россия достанет «весь арсенал»: Кремль ответил на планы ЕС по замороженным активам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия задействует все правовые возможности для защиты своих интересов, если Евросоюз решит использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

«Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто такие решения принимал и реализовывал», — сказал он в ходе брифинга.

Заявление прозвучало после сообщений о том, что Швеция, Нидерланды и Польша предлагают Еврокомиссии вновь заняться поиском механизма для использования российских активов. По словам представителя Кремля, Москва задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов и будет добиваться последствий для тех, кто примет и реализует такие решения.

«Это будут совершенно незаконные действия, мы неоднократно об этом говорили. Это были бы незаконные действия. Они будут иметь свои юридические последствия», — сказал Песков.

В ЕС ранее обсуждали возможность направить замороженные средства РФ на поддержку Украины. Однако инициативы сталкивались с юридическими и политическими сложностями внутри объединения.

Вопрос касается активов российского Центробанка, которые были заблокированы западными странами после введения санкций. Москва считает подобные действия незаконными и ранее заявляла о возможных ответных мерах.