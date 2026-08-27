Конфискация замороженных российских активов окончательно уничтожит репутацию Швейцарии как «безопасной гавани» для иностранных инвесторов. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве России в Берне.

«Швейцарские элиты прекрасно понимают, что воровство российских активов окончательно уничтожит реноме Швейцарии как «безопасной гавани» для иностранных инвесторов», — отметили в дипмиссии.

Российские дипломаты напомнили, что высокопоставленные швейцарские чиновники, включая министра финансов Карин Келлер-Зуттер, неоднократно называли конфискацию заблокированных средств неприемлемой.

В посольстве добавили, что подобные идеи периодически появляются в швейцарских СМИ, однако власти до сих пор не пытались конфисковать замороженные средства россиян или принадлежащую им недвижимость.

По данным Государственного секретариата Швейцарии по экономике, объём замороженных частных российских активов за год вырос с 7,4 до 8,5 миллиарда франков. Ещё 6,8 миллиарда франков составляют заблокированные средства Центробанка России.

После начала спецоперации страны Евросоюза и G7 заморозили российские золотовалютные резервы примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийского депозитария Euroclear. В российском МИД неоднократно называли действия западных государств воровством.

Ранее российское посольство заявило, что Берн фактически утрачивает нейтральный статус, присоединяясь к санкционной политике Евросоюза. В дипмиссии подчеркнули, что заимствование ограничительных мер ЕС противоречит нормам международного права. Очередные антироссийские ограничения Швейцарии, введённые вслед за 20-м пакетом санкций Евросоюза, начали действовать 20 августа.