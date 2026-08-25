Украине не разрешили купить американские Patriot на €28 млрд от ЕС

Еврокомиссия не давала Украине разрешения использовать средства европейской программы военного финансирования для покупки американских комплексов ПВО Patriot. Об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

По его словам, первый транш программы на €90 млрд был направлен в основном на закупку противобаллистических систем, ракет и радаров. При этом действующие правила требуют отдавать приоритет европейским оборонным производителям. Уйвари отметил, что в утверждённых контрактах нет исключений, поэтому поставляемое вооружение должно быть произведено в странах ЕС или на Украине.

Представитель Еврокомиссии также уточнил, что отдельный транш в €6,1 млрд, выделенный 24 августа, не позволяет автоматически направить средства на покупку американских ракет.

«‎Если посмотреть глубже, в этом году €28 млрд будут выделены на военные нужды и 17 — на бюджетную поддержку Украины, и примерно такой же план на следующий год. По моей информации, ЕК не получала никаких официальных запросов новых средств от Украины. Мы намерены придерживаться этого плана, не ждем никаких изменений», — сказал Уйвари.

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский оценил потребность Украины в ракетах Patriot на предстоящую зиму в 360 единиц. По его словам, Киев пытался сформировать пакет примерно из 300 перехватчиков, однако запрос украинских Воздушных сил оказался ещё выше. Тогда же политик рассказал о планах получить дополнительные ракеты из американских и европейских запасов.