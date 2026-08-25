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25 августа, 11:57

Зеленский выудил у союзников ракеты Patriot и сразу пожаловался, что мало

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Украина получила очередную партию ракет для систем ПВО Patriot, но их всё равно не достаточно для покрытия запросов страны. Об этом Владимир Зеленский сообщил 25 августа на встрече с представителями СМИ.

«Если честно, ещё немного зашло ракет Patriot. Сколько — не могу сказать, но немного, надо больше», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев также получил подтверждение поставки нескольких комплексов Crotale и ракет к ним. Кроме того, Зеленский сообщил о поступлении ракет семейства AIM, назвав их «очень важными» для украинской ПВО. Конкретную модификацию он не уточнил. Ракеты семейства AIM используются как авиацией, так и некоторыми наземными комплексами ПВО, включая NASAMS.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский оценил потребность Украины в ракетах Patriot на предстоящую зиму в 360 единиц. По его словам, Киев пытался сформировать пакет примерно из 300 перехватчиков, однако запрос украинских Воздушных сил оказался ещё выше. Тогда же политик сообщил о планах получить дополнительные ракеты из американских и европейских запасов.

Больше новостей о вооружениях и военной технике — в разделе «Оружие» на Life.ru

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Александра Мышляева
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