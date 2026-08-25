Зеленский выудил у союзников ракеты Patriot и сразу пожаловался, что мало

Украина получила очередную партию ракет для систем ПВО Patriot, но их всё равно не достаточно для покрытия запросов страны. Об этом Владимир Зеленский сообщил 25 августа на встрече с представителями СМИ.

«Если честно, ещё немного зашло ракет Patriot. Сколько — не могу сказать, но немного, надо больше», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев также получил подтверждение поставки нескольких комплексов Crotale и ракет к ним. Кроме того, Зеленский сообщил о поступлении ракет семейства AIM, назвав их «очень важными» для украинской ПВО. Конкретную модификацию он не уточнил. Ракеты семейства AIM используются как авиацией, так и некоторыми наземными комплексами ПВО, включая NASAMS.

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский оценил потребность Украины в ракетах Patriot на предстоящую зиму в 360 единиц. По его словам, Киев пытался сформировать пакет примерно из 300 перехватчиков, однако запрос украинских Воздушных сил оказался ещё выше. Тогда же политик сообщил о планах получить дополнительные ракеты из американских и европейских запасов.