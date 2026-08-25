Швейцария не нашла законного способа отдать замороженные деньги России Украине

Швейцарские власти не имеют юридических рычагов, чтобы изъять замороженные активы РФ. Об этом сообщили в Государственном секретариате страны по экономике (SECO).

«В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путём, или средств Центрального банка России», — пояснил официальный представитель ведомства Фабиан Майенфиш в разговоре с РИА «Новости».

Ранее в SECO уточнили, что объём заблокированных частных капиталов из РФ увеличился. Если в 2025 году показатель составлял 7,4 миллиарда франков (около 770 млн рублей), то в 2026-м он вырос до 8,5 миллиарда (примерно 880 млн рублей).

Речь о деньгах, которые были заморожены после 2022 года. Основная масса резервов Банка России, оцениваемая примерно в 200 миллиардов евро (с учетом недополученной прибыли), размещена в бельгийском депозитарии Euroclear.

В качестве ответной меры российская сторона ввела специальные счета типа «С». На них копятся активы зарубежных инвесторов из недружественных юрисдикций. Вывод этих средств возможен только с разрешения профильной правительственной комиссии.

Ранее в Посольстве РФ заявили, что Швейцария утратила нейтралитет после заморозки российских активов. Берн прямо нарушает нормы международного права, перенимая нелегитимные рестрикции Евросоюза, указали в дипмиссии.