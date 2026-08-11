Депутат Де Мази: В ЕС не знают, кто будет платить по кредиту Киеву на €90 млрд

В Европарламенте до сих пор не обсуждали детали одобренного кредита Украине на €90 млрд. Об этом газете Berliner Zeitung сообщил депутат и сопредседатель германской партии BSW Фабио Де Мази.

По словам политика, Еврокомиссия, по всей видимости, даже не осведомлена о том, какую сумму государствам-членам союза придется гарантировать по этому займу. Сам он раскритиковал правительство ФРГ за безрассудство при одобрении инициативы без надлежащей оценки рисков.

Де Мази добавил, что в самой Германии уже давно ничего не работает. Очевидно, он намекал на внутренние экономические проблемы страны на фоне новых многомиллиардных обязательств.

Программу военного финансирования согласовали в декабре 2025 года. Из общей суммы 30 млрд направят на покрытие бюджетных нужд Киева, а оставшиеся 60 млрд — на военные расходы. Эти средства привлекут в виде общеевропейского займа. Обслуживать и в итоге выплачивать долг будут сами страны ЕС. Киев получит финансирование безвозмездно, однако есть оговорка: деньги придётся компенсировать, если Россия «в полном объёме выплатит репарации».

Инициатива заменила провалившийся план по экспроприации замороженных в Европе активов Центробанка РФ. Теперь, как выясняется, у парламентариев нет ясности даже по механизмам гарантий.

Напомним, ЕС конфисковать замороженные активы ЦБ РФ для финансирования Украины провалилась в декабре прошлого года на саммите в Брюсселе из-за внутренних разногласий и юридических рисков. Ключевым препятствием стала позиция Бельгии, где через депозитарий Euroclear хранится основная часть заблокированных российских средств (около 200 млрд евро); бельгийское правительство потребовало от Евросоюза гарантий покрытия всех судебных издержек, которые могут возникнуть в результате судебных исков со стороны России, однако ЕС не смог предоставить таких гарантий. В итоге страны-члены сообщества не смогли договориться о юридически безопасном механизме изъятия средств и согласились на альтернативный вариант — выдачу Украине кредита в размере 90 млрд евро за счёт общего бюджета.