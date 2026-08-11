Европейским странам придётся самим искать средства для финансирования кредита Украине на €90 млрд, и сделать это будет непросто. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Они ищут их, скребут по сусекам, отбирают последнее у своих граждан, сокращают социальные программы. Посмотрите, что у них с мигрантами творится — это уже жуть кошмарная. Шенген рассыпается на глазах просто потому, что средств не хватает на решение внутренних проблем. Я с самого начала говорил, что проблемы будут, потому что одно дело — принять решение, а другое — собрать эти деньги. Я думаю, что желания у целого ряда европейских стран бросать средства в эту бездонную бочку под названием «Украина» становится всё меньше. Константин Долгов Чрезвычайный и полномочный посол России

По мнению собеседника Life.ru, дисциплина в вопросе финансирования Украины пока сохраняется, но глобалистские силы, стоящие за позицией ЕС, будут вынуждать европейские страны раскошеливаться, хотя собрать 90 миллиардов евро будет крайне сложно. Посол убеждён, что эти деньги никто не собирается возвращать — это траты в один конец.

Возврат средств невозможен, в современном виде украинское государство перестанет существовать в ближайшее время, добавил эксперт. Эти средства, как считает Долгов, пойдут на «распил»: часть украдут, часть пустят на продолжение войны. Посол также отмечает, что Украина не вернула ни одного евро из тех огромных сумм, которые получила за все эти годы, и не собирается этого делать, поскольку лишь «побирается».

По словам дипломата, сложившаяся ситуация наносит очередной удар по европейской экономике. Особое внимание к Германии, которая остаётся экономическим локомотивом Европы, но сталкивается с колоссальными проблемами: страдает не только автомобильная промышленность, но и нефтехимия и другие отрасли, которые теряют конкурентоспособность. В качестве примеров Долгов привёл закрытия заводов Volkswagen, Mercedes и других крупных компаний.

Экономически они уже проиграли — это самый тяжёлый исторический период для Европы во всех отношениях: финансовом, социальном и энергетическом. Они будут пытаться каким-то образом порезать последние бюджеты, чтобы правительства не вынесли вперёд ногами прямо сегодня. Какие-то резервы бросят в бой, но собрать 90 миллиардов будет сложно, тем более что сумма рассчитана на определённый период, а не одномоментно. Я сомневаюсь, что все эти деньги будут перечислены Киеву. Константин Долгов Чрезвычайный и полномочный посол России

Долгов добавил, что рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца упал ниже 10% — это исторический минимум для Германии. Такая же ситуация в Британии и Франции, где рейтинги премьеров и президента Эмманюэля Макрона также крайне низки. Эта тенденция, по его мнению, говорит о недовольстве граждан и нежелании воевать с Россией. Дополнительные средства ситуацию не изменят.

Согласно утверждённой Евросоюзом схеме, Украина должна погашать кредит после получения «репараций» от России. По мнению посла, Италия и Испания, которые традиционно выступали единым фронтом в рамках Евросоюза, сейчас находятся в состоянии острого конфликта и фактически вводят взаимные ограничения. Это делает крушение Шенгенской зоны лишь вопросом времени. Такое развитие событий Долгов прямо связывает с «абсолютно тупой антироссийской позицией» нынешних европейских элит.

Напомним, в Брюсселе до сих пор не знают, кому придётся расплачиваться за кредит Украине в размере €90 млрд. В ЕК пояснили, что сейчас невозможно установить объём субсидий на обслуживание долга, определить, будет ли соответствующий механизм заложен в бюджет ЕС на 2027 год, и рассчитать будущие обязательства отдельных стран.