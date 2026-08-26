Песков не стал комментировать позицию Швейцарии по активам РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать оценку выводу швейцарских властей об отсутствии оснований для конфискации замороженных российских активов. Об этом он сказал журналистам.

Пескова спросили, можно ли считать позицию Швейцарии признаком её возвращения к нормам международного права и готовы ли другие государства поступить так же.

«Я не знаком с этим заявлением, поэтому ничего не могу сказать», — ответил представитель Кремля.

Напомним, в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO) заявили, что у страны нет юридических инструментов для изъятия замороженных российских средств. Как пояснил представитель ведомства Фабиан Майенфиш, законных оснований для конфискации частных активов из России, полученных легально, либо денег Центробанка РФ, в стране сейчас нет. По данным SECO, объём заблокированных частных капиталов из России при этом вырос.