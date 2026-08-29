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Регион
29 августа, 16:37

«Дверь закрыта»: Бельгия отказалась отдавать Киеву замороженные активы России

Франкен: Бельгия закрыла дверь попыткам Прибалтики продавить тему активов РФ

Обложка © Shhutterstock / FOTODOM / Alexandra Lande

Обложка © Shhutterstock / FOTODOM / Alexandra Lande

Бельгия не согласится использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Об этом министр обороны страны Тео Франкен заявил в эфире телеканала VRT.

«Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, премьер-министр Барт де Вевер продолжит последовательно отстаивать эту позицию на европейском уровне.

Заявление прозвучало после того, как Швеция, Польша, Нидерланды и Испания обратились к Еврокомиссии с требованием вновь проработать варианты использования около €210 млрд заблокированных средств российского Центробанка. Примерно €185 млрд из этой суммы хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, что делает позицию Брюсселя ключевой в этом вопросе.

Франкен также предостерёг Литву, Латвию и Эстонию от попыток давить на Бельгию в этом вопросе.

«Им следует быть осторожнее с тем, чтобы постоянно вновь поднимать этот вопрос и загонять нас в угол. Я не думаю, что это разумно», — сказал министр.

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Ранее также Испания, Нидерланды, Польша и Швеция призвали Евросоюз вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов в интересах Украины.

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Татьяна Миссуми
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