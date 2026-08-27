В Европе снова нацелились на активы России

Швеция, Нидерланды, Испания и Польша потребовали от Еврокомиссии возобновить работу над механизмом использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Европейские столицы опасаются, что уже согласованной помощи Киеву окажется недостаточно, пишет Financial Times.

Четыре государства намерены направить в Брюссель совместное письмо 27 августа. Они хотят выяснить, удалось ли Еврокомиссии разработать новые юридические и технические варианты, которые позволили бы обойти возражения Бельгии и вновь вернуться к вопросу более чем €200 млрд российских активов, замороженных в ЕС. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Предыдущая попытка реализовать такую схему провалилась в декабре 2025 года. Бельгия выступила против из-за опасений, что в случае судебных исков со стороны России именно Брюсселю придётся нести финансовую ответственность. По данным FT, позиция бельгийских властей с тех пор принципиально не изменилась.

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард считает, что к обсуждению российских активов необходимо вернуться, поскольку одобренного ЕС кредита Украине на €90 млрд может оказаться недостаточно.

«Сейчас самое время начать новую дискуссию о том, как мы можем извлечь дополнительную пользу из замороженных российских активов», — заявила министр.

Доходы от активов России, находящихся в Euroclear, уже используются для обслуживания согласованного странами G7 кредита Украине объёмом до €50 млрд. Теперь часть государств ЕС добивается более широкого применения самих замороженных средств.