8 декабря, 11:51

«Денег нет»: Глава Euroclear исключила передачу ЕС средств из российских активов

Глава Euroclear Урбен заявила об отсутствии свободных денег для ЕС из-за рисков

Обложка © Getty Images / Paul Morigi

Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что никаких свободных денег у депозитария для ЕС нет. Речь о плане использования 140 млрд евро замороженных российских активов для кредита Украине. Урбен прямо заявила: эти средства принадлежат Euroclear, а против компании уже поданы иски от Банка России.

По словам главы депозитария, этот шаг — «совершенно неизведанная территория». Он чреват не только банкротством самого депозитария, если санкции вдруг снимут, но и подрывом доверия к Европе. Китай, Индия и другие страны могут расценить это как конфискацию и уйти с европейского рынка, взвинтив стоимость заимствований для ЕС.

Урбен предупредила и о возможных ответных мерах России против бельгийских компаний. Она предложила другой путь: использовать активы как рычаг на мирных переговорах, а не создавать рискованную юридическую конструкцию. Её позицию уже поддержал премьер-министр Бельгии.

Euroclear — бельгийский депозитарий, один из крупнейших в мире, куратором которого является Минфин Бельгии. В нём заморожено около 140 млрд евро российских активов. План ЕС предполагает использовать прибыль от этих средств для кредита Украине в размере до 165 млрд евро, но решение до сих пор не принято из-за юридических и экономических рисков.

Франция не собирается отдавать активы России со своих счетов для кредита Киеву
Франция не собирается отдавать активы России со своих счетов для кредита Киеву

Ранее глава Euroclear испугалась банкротства в случае изъятия активов России. Она подчеркнула, что эти средства являются собственностью суверенного государства и защищены международным правом.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Никита Никонов
