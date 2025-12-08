«Денег нет»: Глава Euroclear исключила передачу ЕС средств из российских активов

Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что никаких свободных денег у депозитария для ЕС нет. Речь о плане использования 140 млрд евро замороженных российских активов для кредита Украине. Урбен прямо заявила: эти средства принадлежат Euroclear, а против компании уже поданы иски от Банка России.

По словам главы депозитария, этот шаг — «совершенно неизведанная территория». Он чреват не только банкротством самого депозитария, если санкции вдруг снимут, но и подрывом доверия к Европе. Китай, Индия и другие страны могут расценить это как конфискацию и уйти с европейского рынка, взвинтив стоимость заимствований для ЕС.

Урбен предупредила и о возможных ответных мерах России против бельгийских компаний. Она предложила другой путь: использовать активы как рычаг на мирных переговорах, а не создавать рискованную юридическую конструкцию. Её позицию уже поддержал премьер-министр Бельгии.

Euroclear — бельгийский депозитарий, один из крупнейших в мире, куратором которого является Минфин Бельгии. В нём заморожено около 140 млрд евро российских активов. План ЕС предполагает использовать прибыль от этих средств для кредита Украине в размере до 165 млрд евро, но решение до сих пор не принято из-за юридических и экономических рисков.

Ранее глава Euroclear испугалась банкротства в случае изъятия активов России. Она подчеркнула, что эти средства являются собственностью суверенного государства и защищены международным правом.