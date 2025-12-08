Франция не собирается отдавать активы России со своих счетов для кредита Киеву

Франция согласна участвовать в схеме кредита Украине за счёт замороженных российских средств, однако категорически не хочет трогать активы, размещённые в частных банках страны, включая 18 миллиардов евро. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Французские чиновники поддерживают идею репарационного кредита, но при этом выступают против плана, включающего задействование активов, хранящихся в коммерческих банках», — говорится в материале.

Почти все 18 миллиардов евро российской собственности во Франции размещены в частных кредитных организациях. Париж не раскрывает, в каких именно банках находятся эти средства, ссылаясь на конфиденциальность клиентских данных. При этом внутри Евросоюза усиливается давление на Францию — партнёры хотят, чтобы именно эти активы были включены в механизм кредитования Киева.

Французская позиция связана с различиями в контрактных обязательствах: условия частных банков отличаются от правил бельгийской системы Euroclear, где заморожено около 185 миллиардов евро российских средств. Оставшиеся 25 миллиардов евро находятся в коммерческих банках Бельгии и Франции — 7 миллиардов в первых и 18 миллиардов во вторых. Значительная часть французских активов, по словам собеседников, хранится в BNP Paribas.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия распределила между странами ЕС гарантии для крупного кредита Украине, который планируется выдать под залог замороженных российских активов. Наибольшая доля финансовой нагрузки ляжет на Германию. Отмечалось, что Брюссель на закрытой встрече представил дипломатам «баснословные суммы», которые предстоит собрать для обеспечения кредита.