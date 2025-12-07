Путин в Индии
7 декабря, 14:22

«Торгует именем»: Макрон использует Украину ради собственных политических амбиций

Макрон хочет за счёт Украины перетянуть общеевропейское одеяло на себя, заявил политолог

Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится к публичной демонстрации своей вовлечённости в процесс урегулирования украинского конфликта, уверен политолог Александр Коньков. По его словам, главная задача политика в последние годы — оставаться в медийной повестке и ассоциироваться с общеевропейской политической линией.

Эксперт отметил, что Макрон пытается позиционировать себя как негласного лидера ЕС, перетягивая «общеевропейское одеяло» на себя. Однако за этим стремлением не стоит чёткой и содержательной позиции по Украине, что снижает реальное влияние Франции на переговорный процесс.

«Для Макрона важна публичная демонстрация. Но для всех, кто действительно вовлечен в украинскую проблематику, понятно, что никакого подлинного участия у него нет. И единственное, чем он занимается, — торгует своим именем», — подчеркнул аналитик в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон провёл телефонную беседу с Владимиром Зеленским. По словам французского лидера, он поделился с главой киевского режима мыслями о недавних международных обсуждениях, в том числе в Китае, которые позволили прояснить и продвинуться вперёд в отношении украинского конфликта.

Борис Эльфанд
