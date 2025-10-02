Бельгия отказалась красть активы России без гарантий
Бельгия отказалась изымать активы РФ без разделения рисков с членами ЕС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kb-photodesign
Бельгия отказывается изымать замороженные российские активы без гарантий от лидеров всех стран ЕС о том, что они разделят финансовые риски. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.
«Нужны подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделать все финансовые риски», — сказал он перед саммитом Европейского политического сообщества.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах Европы предоставить Украине кредиты, финансируемые за счёт замороженных российских активов. Бельгийский премьер Барт де Вевер уже заявлял, что потенциальная конфискация активов будет расцениваться как «акт войны». Против выступает также президент Франции Эмманюэль Макрон.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.