Бельгия отказалась красть активы России без гарантий

Бельгия отказывается изымать замороженные российские активы без гарантий от лидеров всех стран ЕС о том, что они разделят финансовые риски. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

«Нужны подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделать все финансовые риски», — сказал он перед саммитом Европейского политического сообщества.