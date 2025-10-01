«Будем преследовать»: В Госдуме объяснили, как Европа планирует ограбить Россию

В Европейской комиссии (ЕК) утверждают, что концепция «репарационного кредита» не подразумевает конфискацию российских активов. Тем не менее, представители ЕК намекают на предоставление гарантий безопасности бельгийскому депозитарию, который хранит значительную часть денежных средств России, сообщил депутат Госдумы из комитета по бюджету Сергей Чижов.

«Задайтесь вопросом: зачем депозитарию гарантии безопасности? Вроде бы его никто не собирается грабить. На самом деле, ограбить собираются Россию. В Еврокомиссии прекрасно отдают себе отчёт в том, что мы будем преследовать за воровство всех политиков, которые попытаются превратить наши денежные средства в «репарационный кредит». Или в «бескупонные облигации». И в такой упаковке передать их третьей стране. Преследовать будем во всех национальных и международных судах», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».