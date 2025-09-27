Интервидение
27 сентября, 13:08

ЕС хочет распорядиться деньгами из замороженных активов РФ в обход вето Венгрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sinonimas

Евросоюз ищет способ обойти вето Венгрии и предоставить Украине кредит, используя замороженные российские активы. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

«Цель встречи (лидеров ЕС. — Прим. Life.ru) в Копенгагене — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать премьера Венгрии Виктора Орбана <...> Мы находимся в состоянии неясности», — сказал собеседник издания.

Посольство в Лондоне: Россия готова ответить на любые попытки забрать её активы
Посольство в Лондоне: Россия готова ответить на любые попытки забрать её активы

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах Европы предоставить Украине кредиты, финансируемые за счёт замороженных российских активов, для укрепления её оборонного потенциала. Данная инициатива является частью работы над 19-м пакетом санкций против России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

