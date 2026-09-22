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Опубликовано 22 сентября, 09:31

«Безопасной гавани больше не будет»: СВР предупредила о последствиях вывода активов РФ из Euroclear

СВР: Перевод активов РФ из Euroclear подорвёт доверие к финансовой системе ЕС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Евросоюзе обсуждают создание новой наднациональной структуры, в которую могут перевести замороженные средства Банка России из бельгийского депозитария Euroclear. Об этом заявила Служба внешней разведки РФ.

По данным ведомства, вопрос о возможном присвоении российских активов продолжает обсуждаться в Брюсселе. Один из рассматриваемых вариантов предполагает вывод средств из бельгийской юрисдикции и их размещение в специально созданной структуре.

В СВР считают, что европейские власти стремятся найти механизм использования этих денег для дальнейшего финансирования Украины. Разведслужба также предупредила, что конфискация суверенных активов способна подорвать доверие к европейской финансовой системе и юрисдикции ЕС со стороны государств Глобального Юга.

«Государства Глобального Юга больше не будут рассматривать европейскую юрисдикцию как «безопасную гавань», — говорится в заявлении СВР.

В ведомстве добавили, что стабильность европейской финансовой системы во многом зависит от крупных иностранных держателей ценных бумаг ЕС. Возможное изъятие российских средств в СВР рассматривают как риск для репутации общеевропейских институтов.

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Ранее Life.ru писал, что СВР сообщила о новых планах ЕС в отношении замороженных российских активов. По данным службы, в Брюсселе ищут способы изменить механизм хранения средств Банка России и приблизить их возможное использование для поддержки Украины.

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Юрий Лысенко
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