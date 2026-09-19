«Священных коров» больше нет: Медведев предложил изымать западные активы в пользу государства

Западные компании не должны оставаться для России «священной коровой» на фоне действий европейских государств, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, стране стоит перейти от временного управления иностранными активами к их принудительному и безвозмездному изъятию в государственную собственность.

Медведев обратил внимание, что европейские страны продолжают оказывать масштабную поддержку Украине, но при этом болезненно реагируют на решения Москвы в отношении принадлежащего их компаниям бизнеса в России.

«А тут, поди ж ты, их компании — священная корова. Не трогайте «Нестле», «Ашан» и прочее, что приносило нам приличные доходы. Даже временное управление по указу президента вызвало у европейских правительств волну паники», — написал Медведев в соцсетях.

По его мнению, ограничиваться действующим механизмом временного управления не следует. Зампред Совбеза предложил обратиться к историческому опыту первых лет советской власти, когда иностранные предприятия принудительно и безвозмездно переходили в собственность государства.

Заявление прозвучало после передачи во временное управление российских активов ряда крупных иностранных компаний, в том числе Nestle и «Ашана». При этом сама процедура временного управления не означает смены собственника активов.

Механизм действует в России с 2023 года и применяется к отдельным компаниям, связанным с государствами, которые Москва относит к недружественным. Ранее под временное управление также переходили российские активы ряда крупных западных корпораций.

Накануне Владимир Путин передал российские активы Auchan, «Лемана Про» и Nestlé во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Life.ru писал, что решение затронуло доли в российских юрлицах иностранных компаний В Кремле при этом подчёркивали, что нынешний механизм не означает конфискацию: собственники временно теряют возможность принимать управленческие решения, но право собственности формально сохраняется.