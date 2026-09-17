«Лемана Про» заявила о штатной работе после передачи активов

Сеть магазинов «Лемана Про» (бывший «Леруа Мерлен») продолжает работать в обычном режиме после передачи акций компании во временное управление. В пресс-службе ритейлера заявили, что для покупателей и сотрудников никаких изменений пока не произошло.

«В настоящий момент компания и все её объекты продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо изменений», — сообщили представители «Лемана Про» РИА «Новости».

Акции бывшего российского подразделения «Леруа Мерлен» переданы во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент». Соответствующий указ был опубликован 17 сентября. В самой компании отметили, что пока не располагают официальными разъяснениями от государственных органов и запросили дополнительную информацию. После получения данных ритейлер пообещал предоставить более подробный комментарий.

Французская сеть Leroy Merlin ранее специализировалась на продаже товаров для строительства, ремонта и дома. В 2022 году владелец компании — группа ADEO — объявил о прекращении финансирования российского подразделения, а в 2023 году сообщил о планах передать бизнес местному менеджменту. В 2024 году российская сеть провела ребрендинг и получила название «Лемана Про».

Ранее Life.ru писал, что российский рынок товаров для ремонта столкнулся со снижением спроса и сокращением числа магазинов. Некоторые крупные сети начали закрывать торговые точки из-за роста расходов на содержание офлайн-магазинов и изменения покупательского поведения.