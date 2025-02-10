Преемник Leroy Merlin отсудил 711 млн рублей у Пулковской таможни

Сеть магазинов «Лемана Про» (раньше называлась «Леруа Мерлен», Leroy Merlin) в России ООО «Ле монлид» выиграло суд против Пулковской таможни. Теперь последнему придётся доначислить туда платежи, постановил 13–й Арбитражный апелляционный суд (13 ААС), пишет «Деловой Петербург».

Судебное разбирательство началось после проверки, которую устроила в 2022 году Пулковская таможня. По её данным, «Леруа Мерлен Восток» не стало засчитывать в стоимость продукции лицензионные платежи за использование торговых марок «Леруа Мерлен» и Leroy Merlin. Из-за этого компания заплатила меньше таможенных платежей, чем должна была.

В 2023 году компания попробовала обжаловать решение проверки в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти, но ничего не вышло, а предприятие направило жалобу в 13 ААС. Арбитраж отменил решение первой инстанции, признавшей в апреле 2024 года обоснованной позицию Пулковской таможни о доначислении ООО «Ле монлид» 806,9 млн рублей. Инстанция постановила, что таможенники должны вернуть истцу 711 млн рублей, поскольку таможенные платежи были уплачены не по правилам. Остальная сумма изъята правомерно.

Начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков заявил «ДП», что решение о дальнейшем обжаловании будет принято после проведения оценки судебного акта.