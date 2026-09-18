В Кремле объяснили передачу активов Auchan, «Лемана Про» и Nestle одному управляющему

В Кремле не стали раскрывать конкретные критерии, по которым «Л.Е.В. Менеджмент» получила во временное управление российские активы сразу нескольких крупных иностранных компаний. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ограничился пояснением, что эта структура лучше всего отвечала установленным требованиям.

«Здесь я оставляю без комментариев. Компания, которая наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам», — сказал представитель Кремля.

Вопрос возник после серии президентских указов о российских активах французской Auchan, бывшей Leroy Merlin — нынешней «Лемана Про» — и швейцарской Nestle. Доли иностранных владельцев в российских юридических лицах этих компаний были переданы под временное управление «Л.Е.В. Менеджмент».

При этом речь не идёт об автоматической смене собственника. Институт временного управления иностранными активами появился в России весной 2023 года как ответная мера на изъятие или ограничение прав на российскую собственность за рубежом. Управляющий получает возможность распоряжаться активами и обеспечивать работу предприятий, тогда как право собственности иностранных владельцев формально сохраняется.

За время действия этого механизма под временное управление в России переходили активы целого ряда зарубежных компаний. В соответствующий перечень в разные периоды включались доли иностранных владельцев в энергетических, пищевых и других предприятиях.

Передача активов Auchan, «Лемана Про» и Nestle одному управляющему стала одним из наиболее заметных решений последнего времени: все три компании располагают крупным бизнесом и широкой сетью присутствия в России. При этом дальнейшие решения относительно этих активов могут приниматься отдельно от введения временного управления.

Ранее Владимир Путин подписал указы о передаче российских активов Auchan, «Лемана Про» и Nestle во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Решения затронули доли в российских юридических лицах иностранных компаний.