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Опубликовано 17 сентября, 17:35

Путин передал во временное управление российский «Ашан» и «Нестле»

«Ашан» в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

«Ашан» в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Российская «дочка» французского ретейлера Auchan («Ашан», — рус.) перешла во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ появился в базе официального портала правовых актов.

Согласно документу, управляющей компании переданы 99,985% долей в уставном капитале ООО «Ашан». До этого указанный пакет принадлежал компании «Сожепар».

То же касается активов Nestle — «Нестле Россия» и «Нестле Кубань». Они принадлежат Nestle Deutschland AG и Societe des Produits Nestle S. A.

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Ранее, в конце августа, Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать объекты критической инфрастуктуры во временное управление. Документ предусматривает такие меры в тех случаях, когда владельцы не обеспечили их безопасность или не восстановили работу в установленные сроки.

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Матвей Константинов
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