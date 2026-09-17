Путин передал во временное управление российский «Ашан» и «Нестле»

Российская «дочка» французского ретейлера Auchan («Ашан», — рус.) перешла во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ появился в базе официального портала правовых актов.

Согласно документу, управляющей компании переданы 99,985% долей в уставном капитале ООО «Ашан». До этого указанный пакет принадлежал компании «Сожепар».

То же касается активов Nestle — «Нестле Россия» и «Нестле Кубань». Они принадлежат Nestle Deutschland AG и Societe des Produits Nestle S. A.

Ранее, в конце августа, Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать объекты критической инфрастуктуры во временное управление. Документ предусматривает такие меры в тех случаях, когда владельцы не обеспечили их безопасность или не восстановили работу в установленные сроки.