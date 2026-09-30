Европейский союз пытается помешать мирному урегулированию конфликта на Украине и сорвать перспективы переговоров. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Глава Минфина США Бессент: ЕС не хочет участвовать в переговорах по Украине

Глава Минфина США Бессент: ЕС не хочет участвовать в переговорах по Украине

Схожую оценку несколькими днями ранее давал глава российского МИД Сергей Лавров. Выступая 26 сентября на Генассамблее ООН, министр обвинил европейские страны в попытках сорвать мирный переговорный процесс. По его словам, в возможном дипломатическом урегулировании при этом заинтересована в том числе администрация президента США Дональда Трампа.