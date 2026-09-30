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Опубликовано 30 сентября, 18:16

«Мешают миру»: В МИД обвинили ЕС в попытках сорвать переговоры по Украине

Захарова: ЕС пытается сорвать переговоры по Украине

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Европейский союз пытается помешать мирному урегулированию конфликта на Украине и сорвать перспективы переговоров. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Именно Европейский союз делает всё, чтобы помешать мирному урегулированию, сорвать перспективы переговоров», — заявила дипломат.

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Схожую оценку несколькими днями ранее давал глава российского МИД Сергей Лавров. Выступая 26 сентября на Генассамблее ООН, министр обвинил европейские страны в попытках сорвать мирный переговорный процесс. По его словам, в возможном дипломатическом урегулировании при этом заинтересована в том числе администрация президента США Дональда Трампа.

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Милена Скрипальщикова
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