Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские страны пытаются помешать проведению мирных переговоров по украинскому конфликту. По словам министра, в Европе предпринимают действия, которые могут повлиять на перспективы дипломатического урегулирования.

«Понимая тщетность своих поток, в Европе делают всё, чтобы помешать мирному регулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа», — заявил Лавров.

Он также обвинил западные страны в продолжении военной поддержки Украины и заявил, что поставки вооружений используются для ударов по российской территории. Запада накачивает Киев оружием и помогает нацеливать его на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, указал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что на Западе рассчитывают добиться стратегического поражения России, однако эти планы, как подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства, не приведут к желаемому результату.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопросы журналистов после встречи с Сергеем Лавровым. Разговор двух дипломатов состоялся на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После завершения переговоров немецкий министр прошёл мимо представителей СМИ, не комментируя встречу.