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Регион
Опубликовано 26 сентября, 15:56

Глава МИД ФРГ Вадефуль проигнорировал журналистов после встречи с Лавровым

Обложка © ТАСС / pa / Sebastian Gollnow

Обложка © ТАСС / pa / Sebastian Gollnow

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопросы журналистов после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ИС «Вести».

Разговор двух дипломатов состоялся на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После завершения переговоров немецкий министр прошёл мимо представителей СМИ, не комментируя встречу.

Переговоры Лаврова и Вадефуля стали первой встречей глав внешнеполитических ведомств России и Германии за 4,5 года. В последний раз российский министр проводил переговоры с немецким коллегой 18 января 2022 года, когда пост главы МИД ФРГ занимала Анналена Бербок.

Лавров провёл 14 двусторонних встреч за день на полях Генассамблеи ООН
Лавров провёл 14 двусторонних встреч за день на полях Генассамблеи ООН

Ранее сообщалось, что переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем завершились и длились чуть более 20 минут. Встреча прошла в закрытом формате, подробности не приводятся, а германский министр не стал отвечать на вопросы журналистов.

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Анастасия Никонорова
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