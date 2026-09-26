Глава МИД ФРГ Вадефуль проигнорировал журналистов после встречи с Лавровым

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопросы журналистов после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ИС «Вести».

Разговор двух дипломатов состоялся на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После завершения переговоров немецкий министр прошёл мимо представителей СМИ, не комментируя встречу.

Переговоры Лаврова и Вадефуля стали первой встречей глав внешнеполитических ведомств России и Германии за 4,5 года. В последний раз российский министр проводил переговоры с немецким коллегой 18 января 2022 года, когда пост главы МИД ФРГ занимала Анналена Бербок.

Ранее сообщалось, что переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем завершились и длились чуть более 20 минут. Встреча прошла в закрытом формате, подробности не приводятся, а германский министр не стал отвечать на вопросы журналистов.