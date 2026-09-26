Лавров провёл 14 двусторонних встреч за день на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД России Сергей Лавров провёл за один день 14 двусторонних встреч в Нью-Йорке. Переговоры состоялись в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

График министра включал контакты как с представителями руководства иностранных государств, так и с его коллегами из зарубежных МИД. В частности, Лавров встретился с заместителем председателя Руководящего президентского совета Йемена, вице-президентом Уганды и премьер-министром Барбадоса.

Отдельную часть программы составили переговоры с главами внешнеполитических ведомств. За день российский министр пообщался с коллегами из Ирака, Индии, Казахстана, Сингапура, Судана, Кувейта, Гватемалы, Уругвая, Гайаны, Марокко и Мальдив.

Видео © Telegram/МИД России

Рабочая программа российской делегации в Нью-Йорке остаётся насыщенной. Общие прения Генассамблеи стартовали 22 сентября, а 26 сентября Лавров выступит с трибуны ООН.

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров провёл переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Среди тем встречи были реформирование Всемирной организации и международная повестка.