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Регион
Опубликовано 26 сентября, 15:29

Лавров провёл 14 двусторонних встреч за день на полях Генассамблеи ООН

Обложка © Telegram/Мария Захарова

Обложка © Telegram/Мария Захарова

Глава МИД России Сергей Лавров провёл за один день 14 двусторонних встреч в Нью-Йорке. Переговоры состоялись в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

График министра включал контакты как с представителями руководства иностранных государств, так и с его коллегами из зарубежных МИД. В частности, Лавров встретился с заместителем председателя Руководящего президентского совета Йемена, вице-президентом Уганды и премьер-министром Барбадоса.

Отдельную часть программы составили переговоры с главами внешнеполитических ведомств. За день российский министр пообщался с коллегами из Ирака, Индии, Казахстана, Сингапура, Судана, Кувейта, Гватемалы, Уругвая, Гайаны, Марокко и Мальдив.

Видео © Telegram/МИД России

Рабочая программа российской делегации в Нью-Йорке остаётся насыщенной. Общие прения Генассамблеи стартовали 22 сентября, а 26 сентября Лавров выступит с трибуны ООН.

Встреча Лаврова и Вадефуля завершилась после 20 минут переговоров
Встреча Лаврова и Вадефуля завершилась после 20 минут переговоров

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров провёл переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Среди тем встречи были реформирование Всемирной организации и международная повестка.

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Николь Вербер
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