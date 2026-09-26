Встреча Лаврова и Вадефуля завершилась после 20 минут переговоров

Напомним, встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги прошла на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это первый очный двусторонний контакт глав МИД России и Германии более чем за четыре с половиной года. О содержании беседы и затронутых темах пока не сообщается. Предыдущая подобная встреча состоялась 18 января 2022 года в Москве. Тогда Лавров принимал Анналену Бербок, которая занимала пост главы МИД Германии и приехала в Россию с первым визитом после вступления в должность.