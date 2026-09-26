Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 сентября, 15:09

Встреча Лаврова и Вадефуля завершилась после 20 минут переговоров

Сергей Лавров и Йоханн Вадефуль. Обложка © Life.ru, © ТАСС/ ЕРА / MARTON KOVACS

Сергей Лавров и Йоханн Вадефуль. Обложка © Life.ru, © ТАСС/ ЕРА / MARTON KOVACS

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем завершились. Беседа продолжалась чуть более 20 минут, передаёт корреспондент ТАСС.

Переговоры начались с рукопожатия между представителями двух стран. После этого беседа продолжилась в закрытом формате.

Подробности разговора пока не приводятся. Глава МИД Германии после завершения переговоров не стал отвечать на вопросы журналистов

«Западная демократия прекрасного сада»: Захарова высмеяла требования ФРГ для встречи с Лавровым
«Западная демократия прекрасного сада»: Захарова высмеяла требования ФРГ для встречи с Лавровым

Напомним, встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги прошла на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это первый очный двусторонний контакт глав МИД России и Германии более чем за четыре с половиной года. О содержании беседы и затронутых темах пока не сообщается. Предыдущая подобная встреча состоялась 18 января 2022 года в Москве. Тогда Лавров принимал Анналену Бербок, которая занимала пост главы МИД Германии и приехала в Россию с первым визитом после вступления в должность.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Германия
  • США
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar