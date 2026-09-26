Встреча Лаврова и Вадефуля завершилась после 20 минут переговоров
Сергей Лавров и Йоханн Вадефуль. Обложка © Life.ru, © ТАСС/ ЕРА / MARTON KOVACS
Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем завершились. Беседа продолжалась чуть более 20 минут, передаёт корреспондент ТАСС.
Переговоры начались с рукопожатия между представителями двух стран. После этого беседа продолжилась в закрытом формате.
Подробности разговора пока не приводятся. Глава МИД Германии после завершения переговоров не стал отвечать на вопросы журналистов
Напомним, встреча Сергея Лаврова и его немецкого коллеги прошла на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это первый очный двусторонний контакт глав МИД России и Германии более чем за четыре с половиной года. О содержании беседы и затронутых темах пока не сообщается. Предыдущая подобная встреча состоялась 18 января 2022 года в Москве. Тогда Лавров принимал Анналену Бербок, которая занимала пост главы МИД Германии и приехала в Россию с первым визитом после вступления в должность.
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