Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Переговоры Лаврова и Вадефуля в ООН. Видео © Telegram / Мария Захарова

По её словам, за время работы российской делегации в ООН Лавров провёл десятки переговоров с главами правительств и министрами иностранных дел. Захарова отметила, что среди собеседников российского министра были представители государств, которые на Западе относят к так называемым «джунглям».

Представитель МИД РФ отметила, что сотрудники немецкой делегации при подготовке встречи с Вадефулем потребовали ограничить присутствие журналистов, исключить вопросы прессы и аудиозапись вступительных слов, а также ввести эмбарго на публикацию материалов.

«И вот на встречу с главой МИД России попросился представитель «прекрасного сада», немецкий министр Вадефуль. Что вы думаете? Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и эмбарго выставления материалов. «Западная демократия прекрасного сада», — заявила Захарова.

Вадефуль находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее на этой неделе он выступил на заседании Совбеза ООН по Украине, где обвинил Россию в эскалации и гибридных атаках против европейских стран. Москва подобные обвинения отвергает.

Напомним, встреча Лаврова и Вадефуля стал первым очным контактом глав МИД РФ и ФРГ за 4,5 года. В предыдущий раз руководители внешнеполитических ведомств общались лично в 2022 году, когда в Москву приезжала Анналена Бербок.