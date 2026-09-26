«Пакеты с ЦУ»: Захарова подколола ЕС за разнобой вокруг приглашения Путина на G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на противоположные реакции главы евродипломатии Каи Каллас и министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля на приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в США. Дипломат с иронией поинтересовалась, согласовывают ли представители Евросоюза свои позиции друг с другом.

Каллас ранее заявила, что ей было «очень тяжело» услышать о приглашении российского лидера. Свою реакцию она связала с недавним уголовным делом в США против лиц, которых американские власти относят к сети российских спецслужб. По данным Минюста США, пятерым фигурантам вменяется заговор с целью финансирования терроризма, а троим из них — также заговор с целью заказного убийства. Речь идёт об обвинениях американской прокуратуры, вина фигурантов судом не установлена.

Вадефуль, напротив, приветствовал приглашение Путина. Глава МИД ФРГ назвал его своеобразной «лакмусовой бумажкой» для перспектив переговоров и заявил, что подобными возможностями необходимо пользоваться.

«Как думаете, они внутри Евросоюза друг с другом хоть по каким-то вопросам советуются или просто озвучивают чужие нарративы, вскрывая пакеты с ЦУ?» — написала Захарова.

Ранее Life.ru сообщал, что США официально пригласили Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. Об этом после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал госсекретарь Марко Рубио. Саммит запланирован на 14–15 декабря. В Кремле заявили, что ценят приглашение и проработают его по дипломатическим каналам. Окончательное решение об участии российского президента пока не принято.