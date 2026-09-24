Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 09:32

Песков: РФ ценит приглашение на саммит G20, оно будет проработано

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пока преждевременно говорить об участии президента РФ Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в американском Майами, однако в Кремле ценят полученное приглашение. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, окончательное решение не принято.

«Мы с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Ценим это приглашение. И оно будет проработано и согласовано, и будет принято соответствующее решение», — сказал Песков.

В Госдуме не исключили несколько встреч Путина и Трампа до конца года
В Госдуме не исключили несколько встреч Путина и Трампа до конца года

Напомним, о приглашении России на саммит «Большой двадцатки» официально объявил госсекретарь США Марко Рубио. Мероприятие пройдёт в декабре. Американская сторона надеется, что Москва примет предложение.

Самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar