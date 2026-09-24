Песков: РФ ценит приглашение на саммит G20, оно будет проработано

Пока преждевременно говорить об участии президента РФ Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в американском Майами, однако в Кремле ценят полученное приглашение. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, окончательное решение не принято.

«Мы с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Ценим это приглашение. И оно будет проработано и согласовано, и будет принято соответствующее решение», — сказал Песков.

Напомним, о приглашении России на саммит «Большой двадцатки» официально объявил госсекретарь США Марко Рубио. Мероприятие пройдёт в декабре. Американская сторона надеется, что Москва примет предложение.