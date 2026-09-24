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Опубликовано 24 сентября, 07:46

В Госдуме не исключили несколько встреч Путина и Трампа до конца года

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

До конца 2026 года контакты Владимира Путина и Дональда Трампа могут не ограничиться одним саммитом. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Встреча может состояться, и не одна. В этом году встреч может быть несколько. Всё будет зависеть от того, как станут развиваться события», — пояснил депутат.

Он связал перспективу с несколькими дипломатическими этапами. Среди ближайших — контакты главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, а также выступление российского министра на Генеральной Ассамблее ООН.

По оценке Чепы, именно эти события могут прояснить позиции сторон. Если встреча Лаврова с Рубио пройдёт позитивно, то разговор президентов, считает парламентарий, может состояться довольно быстро.

Отдельно депутат обратил внимание на недавние контакты Трампа с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. После них прозвучали реакции, которые могут иметь значение для дальнейшего развития ситуации.

Среди важных задач Чепа назвал реализацию договорённостей, достигнутых ранее в Москве. По его мнению, именно выполнение этих договорённостей и развитие дипломатических контактов повлияют на сроки возможной новой встречи Путина и Трампа.

Рубио: Идея проведения новой встречи Путина и Трампа пока не обсуждалась
Рубио: Идея проведения новой встречи Путина и Трампа пока не обсуждалась

Ранее Life.ru писал, что Трамп допустил новую встречу с Владимиром Путиным. Американский президент напомнил о предыдущих переговорах с российским лидером на Аляске. Он также отметил, что рассчитывает на дальнейшие контакты по украинскому урегулированию. А Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным на полях декабрьского саммита G20 в Майами, однако Песков назвал такой вариант невозможным и вновь напомнил о приглашении в Москву.

Больше новостей о дипломатии и международных переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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