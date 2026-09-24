В Госдуме не исключили несколько встреч Путина и Трампа до конца года

До конца 2026 года контакты Владимира Путина и Дональда Трампа могут не ограничиться одним саммитом. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Встреча может состояться, и не одна. В этом году встреч может быть несколько. Всё будет зависеть от того, как станут развиваться события», — пояснил депутат.

Он связал перспективу с несколькими дипломатическими этапами. Среди ближайших — контакты главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, а также выступление российского министра на Генеральной Ассамблее ООН.

По оценке Чепы, именно эти события могут прояснить позиции сторон. Если встреча Лаврова с Рубио пройдёт позитивно, то разговор президентов, считает парламентарий, может состояться довольно быстро.

Отдельно депутат обратил внимание на недавние контакты Трампа с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. После них прозвучали реакции, которые могут иметь значение для дальнейшего развития ситуации.

Среди важных задач Чепа назвал реализацию договорённостей, достигнутых ранее в Москве. По его мнению, именно выполнение этих договорённостей и развитие дипломатических контактов повлияют на сроки возможной новой встречи Путина и Трампа.