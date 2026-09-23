Рубио: Идея проведения новой встречи Путина и Трампа пока не обсуждалась
Марко Рубио. Обложка © Life.ru
Идея проведения новой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не обсуждалась. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях высокой недели 81-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам дипломата, потенциальные переговоры глав государств должны принести результат.
«А для этого необходимо заранее проделать большую работу», — пояснил он.
Напомним, Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры на полях высокой недели 81-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США общались более 50 минут. Помимо прочего, они обсудили урегулирование конфликта на Украине и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.
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