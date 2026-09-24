Захарова: Спасибо Каллас, что она не перепутала родную Эстонию с Эритреей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала очередную оговорку главы дипломатии Евросоюза Кайи Каллас. По словам российского дипломата, список стран, которые может перепутать европейский политик, на этом может не закончиться.

Захарова заявила, что Каллас ещё не перепутала Эстонию, откуда она родом, с похожими по звучанию названиями африканских государств.

«Вы скажите спасибо, что Каллас ещё не перепутала свою родную Эстонию с Эфиопией или Эритреей. За ней не заржавеет», — сказала представитель МИД РФ в беседе с kp.ru.

Ранее Life.ru писал, что Мария Захарова ответила на шутку Владимира Зеленского о «поездке» в Москву. Украинский лидер произнёс фразу «на ракете», отвечая журналистам на вопрос о возможности приехать на переговоры в российскую столицу. Представитель МИД России в ответ привела историческую аналогию и заявила, что эта реплика напомнила ей историю Лжедмитрия.