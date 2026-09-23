Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 19:54

Каллас перепутала Монако и Марокко во время выступления перед Совбезом ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас оказалась в центре внимания из-за неожиданной оговорки перед заседанием Совета Безопасности ООН. Перечисляя страны, поддержавшие заявление по Украине, она перепутала Монако с Марокко.

Во время выступления Каллас зачитывала список государств и вместо Монако сначала назвала Марокко. Спустя мгновение европейский дипломат заметила ошибку, исправилась и продолжила перечисление.

Это уже не первый случай, когда публичные заявления Каллас сопровождаются неточностями. Ранее она говорила о вызове «постпреда» России при Евросоюзе, хотя постоянного представителя РФ при организации сейчас нет — обязанности главы российской миссии исполняет Карен Малаян.

Кроме того, в мае глава евродипломатии допустила оговорку во время обсуждения ситуации в Ормузском проливе. Тогда она заявила, что страны ЕС готовы «вербовать» корабли для обеспечения свободы судоходства, хотя, как отмечали СМИ, речь шла о другом формате участия.

«Учит Россию демократии»: В Финляндии напомнили Каллас о её собственной политике
«Учит Россию демократии»: В Финляндии напомнили Каллас о её собственной политике

Ранее Life.ru писал, что заявления Каи Каллас о России вызвали резонанс в США. Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что некоторые идеи главы евродипломатии вызывают вопросы у американских наблюдателей. Он отметил, что высказывания Каллас о будущем России воспринимаются как крайне спорные.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Кая Каллас
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar