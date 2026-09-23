Каллас перепутала Монако и Марокко во время выступления перед Совбезом ООН
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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас оказалась в центре внимания из-за неожиданной оговорки перед заседанием Совета Безопасности ООН. Перечисляя страны, поддержавшие заявление по Украине, она перепутала Монако с Марокко.
Во время выступления Каллас зачитывала список государств и вместо Монако сначала назвала Марокко. Спустя мгновение европейский дипломат заметила ошибку, исправилась и продолжила перечисление.
Это уже не первый случай, когда публичные заявления Каллас сопровождаются неточностями. Ранее она говорила о вызове «постпреда» России при Евросоюзе, хотя постоянного представителя РФ при организации сейчас нет — обязанности главы российской миссии исполняет Карен Малаян.
Кроме того, в мае глава евродипломатии допустила оговорку во время обсуждения ситуации в Ормузском проливе. Тогда она заявила, что страны ЕС готовы «вербовать» корабли для обеспечения свободы судоходства, хотя, как отмечали СМИ, речь шла о другом формате участия.
Ранее Life.ru писал, что заявления Каи Каллас о России вызвали резонанс в США. Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что некоторые идеи главы евродипломатии вызывают вопросы у американских наблюдателей. Он отметил, что высказывания Каллас о будущем России воспринимаются как крайне спорные.
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