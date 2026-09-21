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Регион
Опубликовано 21 сентября, 09:37

«На какой планете она живёт?» В США ужаснулись идеей Каллас о России

Американский профессор назвал безумными призывы Каллас разделить Россию

Обложка © ТАСС / dpa / Michael Brandt

Обложка © ТАСС / dpa / Michael Brandt

Призывы главы дипломатии ЕС Каи Каллас разделить Россию на множество небольших государств вызывают недоумение у американцев. Такую оценку профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.

По его словам, в США многие не понимают, откуда у Каллас взялась подобная идея, и задаются вопросом, на какой планете она живёт.

Вольф заявил, что глава евродипломатии выступает за войну с Россией ради её поражения, а затем предлагает разделить страну на множество небольших государств. По мнению профессора, в таком случае новые образования могли бы превратиться в колонии Западной Европы.

Американский аналитик назвал эту логику оторванной от здравого смысла. Он считает, что заявления Каллас настолько радикальны, что их трудно объяснить рациональными причинами.

Глава дипломатии ЕС регулярно выступает с антироссийскими заявлениями и обвиняет Москву в действиях, которые российская сторона считает голословными.

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер ранее назвал Каллас откровенной русофобкой. Он также допустил, что её назначение на пост главы внешнеполитической службы ЕС могло быть сознательной провокацией.

Брюссель режет дипломатию: Каллас ждут большие перемены
Брюссель режет дипломатию: Каллас ждут большие перемены

20 сентября Life.ru писал, что Кая Каллас призвала страны ЕС не признавать результаты выборов в России. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал это заявление проявлением русофобии и вмешательством во внутренние дела страны. По его словам, европейским политикам следовало бы обратить внимание на собственные проблемы, а не пытаться очернять российское голосование.

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Николь Вербер
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