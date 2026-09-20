«Бесятся и сходят с ума»: Шеремет ответил Каллас на призыв не признавать выборы в России

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал «бесовством» призыв главы европейской дипломатии Каи Каллас к странам ЕС не признавать результаты выборов в России. Об этом парламентарий сказал РИА «Новости».

«Они бесятся и сходят с ума. Бесовство и безумное поведение Каллас объяснимо завистью, с которой еврочиновники смотрят на по-настоящему демократически организованные выборы в России. Каллас делает всё, чтобы очернить других и попытаться обелить себя. Это принцип мошенников», — заявил Шеремет.

Ранее Каллас направила государствам Евросоюза обращение с призывом не признавать результаты выборов депутатов Госдумы.

По словам Шеремета, европейским политикам вместо критики России следует обратить внимание на организацию голосования в стране. Депутат также обвинил еврочиновников в использовании демократических принципов в собственных политических интересах.

«Европейцам нужно не пропагандировать русофобию, а учиться и равняться на Россию, как нужно проводить открытые демократические выборы и предоставлять людям определять своё будущее», — сказал парламентарий.

Ранее Life.ru сообщал, что Вячеслав Володин расценил обращение Каллас о непризнании российских выборов как вмешательство во внутренние дела страны. Спикер Госдумы заявил, что подобные действия направлены на дестабилизацию ситуации в России.