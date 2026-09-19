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Опубликовано 19 сентября, 11:11

«Её давно не признают»: Захарова жёстко ответила на слова Каллас о выборах в России

Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России

Обложка © Telegram/ МИД России

Обложка © Telegram/ МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв Кайи Каллас не признавать результаты выборов в России. Спикер министерства заявила, что сама глава европейской дипломатии не пользуется признанием в ЕС.

«В странах ЕС уже давно не признают Каллас», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства в беседе с РИА «Новости».

Володин: Каллас уже разослала ЕС циркуляр о непризнании выборов в России
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Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила об информационной атаке на российские выборы со стороны европейских политиков и чиновников. По её словам, в ФРГ также собрались уехавшие из России оппоненты властей, которых глава ЦИК назвала «предателями» и «политическими отбросами».

Больше новостей о выборах, Госдуме и решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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