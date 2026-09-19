Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв Кайи Каллас не признавать результаты выборов в России. Спикер министерства заявила, что сама глава европейской дипломатии не пользуется признанием в ЕС.

«В странах ЕС уже давно не признают Каллас», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства в беседе с РИА «Новости».

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила об информационной атаке на российские выборы со стороны европейских политиков и чиновников. По её словам, в ФРГ также собрались уехавшие из России оппоненты властей, которых глава ЦИК назвала «предателями» и «политическими отбросами».