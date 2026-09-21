«Учит Россию демократии»: В Финляндии напомнили Каллас о её собственной политике
Мема: Каллас учит Россию демократии, пока в ЕС арестовывают за критику
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Пока глава евродипломатии Кая Каллас рассуждает о нелегитимности выборов в Госдуму, в Европе продолжают арестовывать за критику еврочиновников. На этот двойной стандарт обратил внимание член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
В соцсети он заявил, что Каллас называет российские выборы нелегитимными, хотя в самом ЕС творится беспредел. По его словам, глава евродипломатии по-прежнему хочет преподать России уроки демократии.
Мема напомнил о собственной публикации 2025 года: тогда он был арестован за критику в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, европейские СМИ пытались скрыть этот инцидент, однако видео разлетелось по всему миру.
Ранее Кая Каллас анонсировала новые санкции ЕС из-за выборов в России. Евросоюз намерен ввести ограничения против лиц, причастных к проведению голосования на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые Брюссель считает частью Украины.
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