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Регион
Опубликовано 21 сентября, 19:19

«Учит Россию демократии»: В Финляндии напомнили Каллас о её собственной политике

Мема: Каллас учит Россию демократии, пока в ЕС арестовывают за критику

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Victor Mogyldea

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Victor Mogyldea

Пока глава евродипломатии Кая Каллас рассуждает о нелегитимности выборов в Госдуму, в Европе продолжают арестовывать за критику еврочиновников. На этот двойной стандарт обратил внимание член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

В соцсети он заявил, что Каллас называет российские выборы нелегитимными, хотя в самом ЕС творится беспредел. По его словам, глава евродипломатии по-прежнему хочет преподать России уроки демократии.

Мема напомнил о собственной публикации 2025 года: тогда он был арестован за критику в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, европейские СМИ пытались скрыть этот инцидент, однако видео разлетелось по всему миру.

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Ранее Кая Каллас анонсировала новые санкции ЕС из-за выборов в России. Евросоюз намерен ввести ограничения против лиц, причастных к проведению голосования на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые Брюссель считает частью Украины.

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Юния Ларсон
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