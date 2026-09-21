Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 11:43

Каллас анонсировала новые санкции ЕС из-за выборов в России

Каллас: ЕС намерен ввести новые санкции против РФ из-за проведения выборов

Обложка © ТАСС / ROLEX DELA PENA

Обложка © ТАСС / ROLEX DELA PENA

Евросоюз намерен ввести новые санкции против лиц, причастных к проведению выборов в Госдуму на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые Брюссель считает частью Украины. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, опубликованном от имени объединения.

«Лица, причастные к организации этих фиктивных выборов или выдвижению своих кандидатов <…>, а также лица, ответственные за подрыв возможности проведения свободных и справедливых выборов в России, будут подвергнуты санкциям», — заявили в ЕС.

Брюссель также сообщил, что не признаёт проведение голосования и его результаты в Крыму и Севастополе, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, Евросоюз подверг критике условия проведения думских выборов внутри России и отсутствие наблюдателей ОБСЕ.

Памфилова: Непопулярные у себя лидеры Запада не вправе судить о выборах в России
Памфилова: Непопулярные у себя лидеры Запада не вправе судить о выборах в России

Ранее Life.ru сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о рассылке Каллас странам ЕС обращения о непризнании российских выборов. Спикер нижней палаты расценил такие действия как вмешательство во внутренние дела России.

Главные события международной политики и отношения России с зарубежными странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЕС
  • Кая Каллас
  • Санкции против России
  • Выборы — 2026
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar