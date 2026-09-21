Каллас анонсировала новые санкции ЕС из-за выборов в России

Евросоюз намерен ввести новые санкции против лиц, причастных к проведению выборов в Госдуму на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые Брюссель считает частью Украины. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, опубликованном от имени объединения.

«Лица, причастные к организации этих фиктивных выборов или выдвижению своих кандидатов <…>, а также лица, ответственные за подрыв возможности проведения свободных и справедливых выборов в России, будут подвергнуты санкциям», — заявили в ЕС.

Брюссель также сообщил, что не признаёт проведение голосования и его результаты в Крыму и Севастополе, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, Евросоюз подверг критике условия проведения думских выборов внутри России и отсутствие наблюдателей ОБСЕ.

Ранее Life.ru сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о рассылке Каллас странам ЕС обращения о непризнании российских выборов. Спикер нижней палаты расценил такие действия как вмешательство во внутренние дела России.