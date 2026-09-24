Захарова ответила Зеленскому после слов о полёте в Москву «на ракете»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ироничную реплику Владимира Зеленского о возможном визите в Москву. В ответ дипломат обратилась к историческому примеру с Лжедмитрием и напомнила о событиях Смутного времени.

Захарова заявила, что реплика о визите в Москву на ракете напомнила ей историю Лжедмитрия — самозванца начала XVII века, который выдавал себя за царевича Дмитрия.

«Видимо, Зеленский опасается, что его ждёт судьба Лжедмитрия, самозванца эпохи Смутного времени, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши (Сикорскому на заметку)», — написала представитель МИД РФ в своём Telegram-канале.

Кроме того, дипломат обратила внимание на то, что после ответа украинский лидер назвал своё имя. По словам Захаровой, это было сделано для того, чтобы собеседники понимали, с кем имеют дело.

«Кстати, в конце ответа Зеленский представился, чтобы знали, с кем имеют дело», — добавила она.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский саркастично ответил на вопрос о возможном визите в Москву для переговоров. На полях Генассамблеи ООН журналисты несколько раз спросили украинского лидера, когда он отправится в российскую столицу. После нескольких попыток не отвечать на вопросы Зеленский произнёс короткую фразу: «На ракете».