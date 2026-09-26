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Опубликовано 26 сентября, 14:41

После 4,5 года паузы: Лавров встретился с главой МИД Германии в Нью-Йорке

Лавров и глава МИД ФРГ Вадефуль встретились на полях Генассамблеи ООН

Обложка © Life.ru © ТАСС / РА / Sebastian Gollnow

Обложка © Life.ru © ТАСС / РА / Sebastian Gollnow

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с германским коллегой Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке. Переговоры проходят на полях мероприятий 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Это первая двусторонняя очная встреча глав внешнеполитических ведомств России и Германии более чем за четыре с половиной года. О содержании переговоров и темах беседы сторон пока не сообщалось.

Последний подобный контакт состоялся 18 января 2022 года в Москве. Тогда Лавров встречался с занимавшей пост главы МИД Германии Анналеной Бербок, которая приехала в Россию с первым визитом после вступления в должность.

В последующие годы российские и германские министры оказывались на одних международных площадках, однако отдельных двусторонних переговоров не проводили. Сам Вадефуль ранее говорил, что не видит смысла во встрече с Лавровым в существовавших на тот момент условиях.

Нынешние переговоры проходят на фоне нового обострения отношений Москвы и Берлина. В начале сентября Германия объявила о закрытии российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине. Москва в ответ приняла решение закрыть генконсульство ФРГ в Санкт-Петербурге и потребовала прекратить работу немецких культурных центров имени Гёте. При этом в немецком МИД подчёркивали, что дипломатические контакты между двумя странами продолжаются.

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Лавров находится в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН и проводит серию международных встреч. Ранее Life.ru рассказывал о его переговорах с госсекретарём США Марко Рубио. Они прошли за закрытыми дверями и продолжались более 50 минут. Стороны обсуждали в том числе украинское урегулирование и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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