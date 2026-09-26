Глава МИД Германии приветствовал приглашение Путина на саммит G20

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствовал приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Об этом сообщает DPA по итогам встречи главы немецкой дипломатии с канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве.

Вадефуль заявил, что подобные возможности необходимо использовать. По его мнению, возможное участие российского лидера станет проверкой перспектив дальнейших переговоров.

Глава МИД ФРГ связал приглашение с новыми попытками Вашингтона содействовать урегулированию конфликта на Украине. Он предложил дождаться развития ситуации в ближайшие недели.

Ананд, в свою очередь, призналась, что решение американской администрации стало для неё неожиданным. При этом министр подчеркнула, что определять список приглашённых лидеров вправе страна — хозяйка саммита.

Глава канадского МИД также не поддержала идею отказа от участия в G20 из-за присутствия России в объединении.

Ранее Life.ru сообщал, что США официально пригласили Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. Госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что российский лидер примет приглашение. Саммит «Группы двадцати» состоится 14–15 декабря в Дорале, расположенном в окрестностях Майами во Флориде. Встречу лидеров планируется провести на территории Trump National Doral Miami.