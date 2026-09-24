Путин сам решит, ехать ли на G20 в Майами: МИД ответил на приглашение Трампа

Россия изучит все обстоятельства перед принятием решения об участии президента Владимира Путина в декабрьском саммите G20 в США. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы изучим всю совокупность связанных с текущей ситуацией обстоятельств. Президент будет, разумеется, принимать лично соответствующие решения», — сказал замглавы МИД.

Рябков добавил, что Москва признательна президенту США Дональду Трампу за приглашение российского лидера. При этом говорить о конкретных планах пока рано.