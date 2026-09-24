Путин сам решит, ехать ли на G20 в Майами: МИД ответил на приглашение Трампа
Рябков: Решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято
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Россия изучит все обстоятельства перед принятием решения об участии президента Владимира Путина в декабрьском саммите G20 в США. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Мы изучим всю совокупность связанных с текущей ситуацией обстоятельств. Президент будет, разумеется, принимать лично соответствующие решения», — сказал замглавы МИД.
Рябков добавил, что Москва признательна президенту США Дональду Трампу за приглашение российского лидера. При этом говорить о конкретных планах пока рано.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20, который пройдёт в декабре в Майами. Американская сторона рассчитывает, что российский лидер примет приглашение. Кремль же пока не определился насчёт участия Путина. Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит приглашение и проработает его по дипломатическим каналам.
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