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Регион
Опубликовано 24 сентября, 14:28

Путин сам решит, ехать ли на G20 в Майами: МИД ответил на приглашение Трампа

Рябков: Решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия изучит все обстоятельства перед принятием решения об участии президента Владимира Путина в декабрьском саммите G20 в США. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы изучим всю совокупность связанных с текущей ситуацией обстоятельств. Президент будет, разумеется, принимать лично соответствующие решения», — сказал замглавы МИД.

Рябков добавил, что Москва признательна президенту США Дональду Трампу за приглашение российского лидера. При этом говорить о конкретных планах пока рано.

Песков допустил участие Путина в саммите G20 в Майами
Песков допустил участие Путина в саммите G20 в Майами

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20, который пройдёт в декабре в Майами. Американская сторона рассчитывает, что российский лидер примет приглашение. Кремль же пока не определился насчёт участия Путина. Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит приглашение и проработает его по дипломатическим каналам.

Главные решения лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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