Песков допустил участие Путина в саммите G20 в Майами

Россия надеется, что возможная смена власти в США после ноябрьских выборов никак не повлияет на принятие решений Москвы и Вашингтона. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предполагаемом участии РФ в саммите G20 в Майами, куда был приглашён российский лидер Владимир Путин. Отвергать поездку главы государства на встречу он не стал, но допустил что туда может поехать от России и кто-то другой.

«Одно дело — электоральный цикл США, другое — участие РФ в «Двадцатке». Оно может быть на высшем уровне или на уровне пониже, рабочем уровне, но РФ имеет в виду максимально эффективно продолжать своё участие в работе «двадцатки» и всех форумах, которые в этих рамках проходят», — пояснил Песков.

Ранее в Кремле отметили, что Россия благодарна и признательна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20, который пройдёт в декабре в Майами, штат Флорида, США. Москва проработает этот вариант по дипломатическим каналам.