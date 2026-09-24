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Регион
Опубликовано 24 сентября, 09:37

Песков допустил участие Путина в саммите G20 в Майами

Песков: Участие России в G20 может быть на высшем уровне или на рабочем 

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия надеется, что возможная смена власти в США после ноябрьских выборов никак не повлияет на принятие решений Москвы и Вашингтона. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предполагаемом участии РФ в саммите G20 в Майами, куда был приглашён российский лидер Владимир Путин. Отвергать поездку главы государства на встречу он не стал, но допустил что туда может поехать от России и кто-то другой.

«Одно дело — электоральный цикл США, другое — участие РФ в «Двадцатке». Оно может быть на высшем уровне или на уровне пониже, рабочем уровне, но РФ имеет в виду максимально эффективно продолжать своё участие в работе «двадцатки» и всех форумах, которые в этих рамках проходят», — пояснил Песков.

На Западе гадают о планах Путина в отношении саммитов АТЭС и G20
На Западе гадают о планах Путина в отношении саммитов АТЭС и G20

Ранее в Кремле отметили, что Россия благодарна и признательна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20, который пройдёт в декабре в Майами, штат Флорида, США. Москва проработает этот вариант по дипломатическим каналам.

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Татьяна Миссуми
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