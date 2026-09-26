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Опубликовано 26 сентября, 16:06

МИД раскрыл темы первых за 4,5 года переговоров Лаврова с немецким министром иностранных дел

МИД: Лавров и Вадефуль обсудили Украину на встрече в Нью-Йорке

Переговоры Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля. Обложка © Министерство иностранных дел Российской Федерации

Переговоры Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля. Обложка © Министерство иностранных дел Российской Федерации

На переговорах министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля обсуждались ситуация вокруг Украины и отношения Москвы с Берлином. Об этом сообщили в МИД РФ после встречи двух дипломатов на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как уточнили в Москве, Вадефуль в ходе встречи подтвердил позицию немецкого правительства по этим и другим вопросам. Новых подробностей разговора пока не привели.

«Министр иностранных дел России С.В.Лавров провёл встречу с Министром иностранных дел Германии Й.Вадефулем, в ходе которой затрагивались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что немецкий дипломат подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ.

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Напомним, Сергей Лавров и Йоханн Вадефуль встретились в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры заняли 20 минут. Инициатором выступила германская сторона. До этого главы МИД двух стран общались очно в 2022 году, когда в Москву приезжала Анналена Бербок. После встречи Вадефуль отказался от комментариев.

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Юлия Сафиулина
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