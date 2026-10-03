Транспортный коллапс в Киеве может перерасти в требования отставки властей, заявил Олейник

Транспортный коллапс в Киеве может усилить недовольство властями и привести к политическим требованиям со стороны части горожан. Об этом экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил NEWS.ru.

Проблемы с движением возникли после ограничения проезда сразу по трём мостам через Днепр. В городе образовались крупные заторы, общественный транспорт пришлось перенаправлять на другие маршруты, а поездки между берегами значительно осложнились.

Олейник возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на украинское руководство и предположил, что социально-экономические претензии жителей способны перерасти в политические.

«А если они не выполняются, значит, нужно выдвигать политическое: «Уходите вон!» Другого пути я не вижу», — заявил бывший парламентарий.

Собеседник издания также обратил внимание на жителей, которым сложнее покинуть столицу, включая пенсионеров и одиноких людей. Кроме того, он выразил опасения по поводу сохранности имущества в пустующих квартирах.

Накануне Life.ru сообщал о транспортном коллапсе в Киеве после ограничения движения по трём мостам через Днепр. Из-за перегрузки оставшихся маршрутов в городе возникли крупные пробки, а стоимость поездок на такси между берегами резко выросла.