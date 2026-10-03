«Только победа нас остановит»: Минобороны показало фото «Гераней» и предупредило о продолжении ударов

Минобороны России прокомментировало удары по инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В ведомстве заявили: «Только победа нас остановит».

Публикацию разместили в официальном канале Минобороны в мессенджере «Макс». Сообщение сопроводили фотографией ударных беспилотников «Герань», на которой размещена надпись «Продолжение следует».

Ранее в российском военном ведомстве сообщили о поражении Северного автотранспортного моста через Днепр в Киеве. По данным Минобороны, переправа используется для переброски войск и военных грузов в интересах ВСУ.

Кроме того, российские военные нанесли удар по логистическому центру «Гостомель» в Киевской области. Как утверждают в Минобороны, на его территории хранились материальные средства для снабжения украинских подразделений.

Ситуация с киевскими мостами уже становилась предметом внимания Life.ru. Ранее стало известно о повреждении Северного моста через Днепр, из-за чего движение по нему с левого на правый берег было перекрыто.