«Только победа нас остановит»: Минобороны показало фото «Гераней» и предупредило о продолжении ударов
МО РФ прокомментировало удары по Киеву словами «Только победа нас остановит»
Обложка © MAX / Минобороны России
Минобороны России прокомментировало удары по инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В ведомстве заявили: «Только победа нас остановит».
Публикацию разместили в официальном канале Минобороны в мессенджере «Макс». Сообщение сопроводили фотографией ударных беспилотников «Герань», на которой размещена надпись «Продолжение следует».
Ранее в российском военном ведомстве сообщили о поражении Северного автотранспортного моста через Днепр в Киеве. По данным Минобороны, переправа используется для переброски войск и военных грузов в интересах ВСУ.
Кроме того, российские военные нанесли удар по логистическому центру «Гостомель» в Киевской области. Как утверждают в Минобороны, на его территории хранились материальные средства для снабжения украинских подразделений.
Ситуация с киевскими мостами уже становилась предметом внимания Life.ru. Ранее стало известно о повреждении Северного моста через Днепр, из-за чего движение по нему с левого на правый берег было перекрыто.
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